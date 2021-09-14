Son dakika: Beşiktaş Dortmund maçı öncesi Turgay Demir'den flaş yazı: "Beşiktaş'ın en büyük avantajı..."

Dortmund bir yandan üst düzey yarışmacı takımı kimliğini korurken, diğer yandan ciddi bir yetenek avcısı konumunda. Henüz tam parlamamış yıldız adaylarını bulup, yarışmacı kimliğinden taviz vermeden onları oynatarak dünya futboluna kazandıran ve de yarışırken kasasını da dolduran çok ilginç bir kulüp.

Dembele, Jadon Sancho, Matts Hummels, Shinji Kagawa, İlkay Gündoğan, Aubameyang, Lewandowski, Haaland… Bunlar Dortmund 'un başarılı transfer öykülerinden sadece bazıları. Almanya'nın iki numarası Dortmund, yaklaşık 20 yıl önce iflas etme noktasına geldikten sonra yeniden yapılandı ve bugün artık her açıdan çok daha güçlü bir kulüp konumundalar.

İki kez final oynayıp bir kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine götüren, bir kez Kupa Galipleri şampiyonluğu yaşayan, sekiz Bundesliga şampiyonluğuna imza atan, beş kez Almanya Kupa, altı kez de Almanya Süper Kupa şampiyonu olan sarı-siyahlılar gerçekten zorlu bir rakip.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne böyle bir rakiple kendi evinde başlaması bir anlamda avantaj.

Yeni transferleriyle güçlenen, Batshuayi ve Pjanic'le sınıf atlayan Kartal böylelikle kendi gücünü test etme şansı bulacak.