Pjanic resital yaptı

Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, Beşiktaş forması ile çıktığı ilk maçta gönülleri fethetti. Sergen Yalçın'ın 11'de başlattığı Boşnak yıldız, ilk resmi maçında asiste imza attı. Üçüncü bölgede buluştuğu ilk topta akıl dolu bir pas veren deneyimli futbolcu sadece 7 dakikada kalitesini kanıtladı ve Batshuayi'nin golünde asisti yapan isim oldu. Yıldız futbolcunun topu her alışında taraftarlar alkışlayarak destek verdi. Bu arada İtalya'nın Tuttosport gazetesine konuşan Bosna Hersekli oyuncu, Beşiktaş'a transferi için "Onlar beni transfer döneminin son günlerinde çok güçlü şekilde istedi. Beşiktaş, Türkiye şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Forması siyahbeyaz. Beni çok güzel karşıladılar. Güzel bir deneyim olacak. Şimdi Beşiktaş ile güzel anlar yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı

DÜNYALI DEĞİLLER!

JUVENTUS'ta Ronaldo, Barcelona'da Messi ile aynı takımda oynadığı hatırlatılan Pjanic, "Onlar bence dünya dışından! Leo ve Cris farklılar ama aynı zamanda benzerler de. Cristiano her küçük ayrıntıyla ilgileniyor ama Messi'nin benzersiz bir yeteneği var" dedi