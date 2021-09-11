Haberler Beşiktaş Reyna oynamıyor

Reyna oynamıyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına 15 Eylül Çarşamba günü B. Dortmund karşısında çıkacak olan Beşiktaş'a sevindirici haber geldi. Alman devinin genç yıldızı Giovanni Reyna'nın, karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Reyna oynamıyor
Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, grup aşamasında B. Dortmund, S. Lizbon ve Ajax ile eşleşmişti. İlk maçına 15 Eylül Çarşamba günü B. Dortmund karşısında çıkacak olan Beşiktaş'a sevindirici haber geldi. Alman devinin genç yıldızı Giovanni Reyna'nın, karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı. B. Dortmund genç futbolcunun 5 maç sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
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