Coutinho mu? Neden olmasın?

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızları Josef de Souza ve Alex Teixeira, A Spor'a konuştu. İki oyuncu canlı olarak yayınlanan özel röportajda birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundular. Josef de Souza, yakın arkadaşı Alex Teixeira'nın transferinde önemli rol oynaması hakkında yorum yapılırken, burada bir de transfer bombası patlattı: Josef, "Vasca altyapısında üç kişiydik, bir de Alan Kardec vardı. Altyapıdan sonra üst seviyede oynamak harika. Bir arkadaşım daha var, umarım onunla yakında buluşuruz" ifadesini kullandı.

CAMİAYI HEYECANLANDIRDI

Josef de Souza'nın bu ifadesinin ardından röportajı gerçekleştiren Sinem Ökten ve Sercan Dikme, hemen merak edilen bu ismin Coutinho olup olmadığı sorusunu yöneltti. Brezilyalı oyuncu Josef, Alex Teixeira geldikten sonra adı geçen isimlerden biri olan Coutinho ile ilgili "Philippe Coutinho'ya sürekli Beşiktaş'ı anlatıyorum. Bizden 3 yaş küçük, sürekli bizi izlerdi. Alex hayranı. Barcelona'da oynuyor ve umarım başarılı olur. Bir gün umarım Beşiktaş'a gelir, neden olmasın" diyerek siyah-beyazlı caimayı heyecanlandıran açıklamayı yaptı.

ÇOCUKLARIMIZI TAKAS EDEBİLİRİZ

Josef de Souza, bacağındaki üç dövmeyle ilgili soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü: "Üç erkek çocuğum var. Eşim bir tane daha istiyor. Sanırım kız çocuğumuz olana kadar herhalde deneyeceğiz. Alex Teixeira'nın da kızları var, o da erkek olana kadar deneyecek galiba! Böyle giderse eşlerimiz takas bile yapabilir."

Q7 İLE GÖRÜŞMEDİM

Futbolda yaşananlar saha içinde kalır. Quaresma ile yaşadığımız tatsız olay sonrası bir daha konuşmadık ama iki gün sonra sokakta görsem, konuşurdum. Bazı oyuncular saha içindekini içinde tutar ama benim öyle bir durum yok. Sahada yaşanır ve biter. 4-3'lük F.Bahçe maçında Lemos sakatlandı. Gustavo'dan telefonunu aldım ve özür diledim. Benim, onu sakatlama düşüncem yoktu. O da beni anladı, o da aynı mücadeleyi veriyor.

JOSEF DE SOUZA: TÜRK OLURDUM!

F.Bahçe'de devam etseydim ya da daha fazla kalsaydım, Türk olup, Milli Takım'da oynayabilirdim. Ancak artık zaman yetmez. Olursa buradayım. Antrenör olmak istemem. Ancak futbolla ilgili bir şey yapmak isterim. Alex transferinde de kendimi denemiş oldum.

HAYATIMIZI ORTAYA KOYACAĞIZ

Alex Teixeira, Beşiktaş taraftarının kendisinden çok büyük beklentilerinin olduğu ve takımını şampiyon yapabileceğini merak ettikleri sorusuna, "Takımı tek başıma şampiyon yapamam, bu imkansız. Büyük bir kulüpteyiz, büyük oyuncular var. Hayatımızı ortaya koyacağız, kartallar gibi yüksekten uçacağız ve ligde şampiyon olacağız" yanıtını verdi. Alex, "Kaç gol atar, kaç asist yaparsın" sorusunu da şöyle cevapladı: Rakamlardan konuşmaya gerek yok, Beşiktaş kazansın yeter. Tabii ki benim de üstüme düşen gol atmak ve asist yapmak." Sambacı, Şampiyonlar Ligi'ni de iple çektiklerini belirterek, "Şampiyonlar Ligi müziği insanın tüylerini diken diken ediyor. O marşı dinlemeye hazırız, biz de o maçları iple çekiyoruz" dedi.

DÜNYA YILDIZLARI GELDİ

Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynamak harika. Beşiktaş'a bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Yönetimimiz de dünya yıldızlarını getirdi, onları teşekkür ederim. Bu isimlerle oynayacak olmak, bizim için ayrıcalık.

REKABET DAHA FAZLA

Pjanıc, Atiba, Salih Uçan, Necip Uysal, Mehmet Topal... Hepsi harika oyuncular. Formayı giyebilmek hiç de kolay değil. Şampiyonlar Ligi farklı kalite. İyi bir gruba düştük. Elimizden gelenin en iyisini yaparak, gruptan çıkmak istiyoruz.

TARAFTAR ARKANIZDA OLUR

Yeni gelenlere de iyi şanslar diliyorum. Onlara sürekli tavsiyelerde bulunuyorum. Onlara şunu söylüyorum, 'Beşiktaş taraftarı sizin saha içindeki gayretinizi görürse, hep arkanızda olur. bunu sakın aklınızdan çıkarmayın.

SAÇLARIMI KESERİM!

Beşiktaş bir daha şampiyon olacak ve ben de burada olacağım.. Eğer bunu yaşarsak, saçlarımı keserim. (Alex'in bu açıklamasının hemen ardından Josef de Souza da yakın arkadaşına dönerek 'Ben keserim' deyince kahkahalar havada uçuştu)

OYNAMAYA HAZIRIM

Brezilya'da antrenman yapıyordum ama maç temposu farklı. En yakın zamanda kapasitemin en üstüne çıkacağımı düşünüyorum. İlk iki maçta bu ışığı verdim. Hafta sonunda Y. Malatya ile oynayacağımız maça hazırım. Ancak son kararı Sergen hoca verecek.

GERÇEKLERİ BİLMİYORLAR

Benim Liverpool'a gidememem ile alakalı hikayenin gerçek yüzünü kimse bilmiyor. Sanki Çin'i ve parayı, Premier Lig'e tercih ettim! Öyle gösterildi ama asla öyle değil. Premier Lig dünyanın en iyisi. Liverpool ile Shakhtar anlaşamadı. Shakhtar sürekli rakamı yükseltti. Hayal kırıklığı yaşadım. Son gün Çin'den inanılmaz bir teklif geldi. Ailem ve geleceğim için kabul ettim. Para için Premier Lig'e gitmemezlik yapmadım. Çünkü orası benim hayalimdi. Bunu ilk defa burada söylüyorum.

BENİ JOSEF İKNA ETTİ

Bana yapılan çok daha yüksek teklifler vardı. Ancak hem Şampiyonlar Ligi, hem de kardeşim Josef de Souza ile birlikte oynama fırsatı olunca, Beşiktaş'ı tercih ettim. Josef de Souza beni ikna etti. İleride iyi bir menajer olabilir, ona %20 veririm. Kardeşimle beraber, beş sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve şampiyon olmak istiyorum.

SERGEN HOCAYI İZLEDİM

Sergen Yalçın'ın birkaç videosunu izledim. Klasik bir 10 numara, Çok yetenekli oyuncuymuş. Benden istediklerini söyledi ve ben de yapmaya çalışıyorum. Lucescu da büyük bir oyuncu olmamda bana çok yardım etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sergen Hoca da tecrübeli, onun fikirlerinden faydalanarak, takıma yardımcı olmak istiyorum.