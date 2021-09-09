Cyle Larin’e yeni teklif

Beşiktaş; 30 Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek olan Larin ile ilgili harekete geçti. Siyah-beyazlılar daha önce Kanadalı futbolcunun menajeri ile sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilmiş fakat bu görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı. Siyah-beyazlılar birçok talibi bulunan Larin için flaş bir karar aldı. Yıllık 1.5 milyon euro kazanan Kanadalı futbolcuya yaklaşık 2 milyon Euro'dan yeni sözleşme önerilecek.
Beşiktaş; 30 Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek olan Larin ile ilgili harekete geçti. Siyah-beyazlılar daha önce Kanadalı futbolcunun menajeri ile sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilmiş fakat bu görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı. Siyah-beyazlılar birçok talibi bulunan Larin için flaş bir karar aldı. Yıllık 1.5 milyon euro kazanan Kanadalı futbolcuya yaklaşık 2 milyon Euro'dan yeni sözleşme önerilecek.