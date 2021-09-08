Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta son dakika sürprizi! Sergen Yalçın'dan stoper talebi (BJK haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta son dakika sürprizi! Sergen Yalçın'dan stoper talebi (BJK haberi)

Son dakika spor haberi... Son şampiyon Beşiktaş yaptığı transferlerle adından söz ettirmeyi başarırken, transfer sezonunda perdenin kapanmasına az bir süre kala bir sürpriz yapabilir. Alınan bilgiye göre; Başarılı çalıştırıcı Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı kurmaylardan Türk bir stoper alınmasını istedi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 12:12
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta son dakika sürprizi! Sergen Yalçın'dan stoper talebi (BJK haberi)

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün bitecek transfer dönemi öncesi yerli stoper için arayışların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Başarılı teknik adamın önceki gün yöneticilerle bir araya gelerek, "Elimizde iyi arkadaşlar var ancak sakatlıklar, cezalar gibi ihtimallere karşılık bir yerli stoper daha bulabilirsek rahatlarız. Bulamazsak yapacak bir şey yok" dediği öğrenildi. Yönetimin Stuttgart'tan ön libero Atakan Karazor, Gençlerbirliği'nden stoper Gökhan Gül ve Fortuna Düsseldorf'tan orta saha Can Hayri Özkan'la görüştüğü, bunlardan birinin kiralık veya bonservisiyle alınabileceği öğrenildi.

"TEMPOYU ARTIRIYORUZ"
Milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirten Sergen Yalçın, "Yönetim transferler için seferber oldular. Antrenmanlarda ve sahada istikrarı sürdürmek de önemli. Yoğun bir çalışma temposu içindeyiz. Milli takımlarda olan futbolcularımızın katılımıyla taraftarlarımızın yüzünü güldürecek maçlar izlettireceğiz" dedi.

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