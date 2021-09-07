Son dakika Beşiktaş haberleri | Flaş Oğuzhan Özyakup kararı! Feshedilecek

Beşiktaş ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan Özyakup takımda kalacak mı gidecek mi? Yeni takviyelerle birlikte forma şansı azalan ve zaten geçtiğimiz dönemlerde de istikrarsız bir gidişatı bulunan Oğuzhan tekliflere açık. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Transferin bitmesine sayılı günler kala şu ana kadar Süper Lig'den bir tek Demir Grup Sivasspor'un talip olduğu siyah beyazlı oyuncu da kararını vermiş değil.

Güncel piyasa değeri 1,8 milyon avro olan orta sahanın durumunun bugün yarın netlik kazanması bekleniyor. Bir dönem Beşiktaş'taki performansıyla A Millî Takım'a da yükselen Oğuzhan Özyakup şimdilerde o günlerini de arar oldu.

Yönetim oyuncunun yıllık maliyetinden kurtulmak adına Oğuzhan ile yollarını ayırabilir.