Ahmet Nur Çebi'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür: Nefes aldırdı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Beşiktaş için gecelerini gündüzlerine kattıklarına ifade eden ve zaman zaman sağlık sorunları da yaşadıklarını belirten Çebi, "Öyle ki kolumuz kırıldı, acıya sızıya rağmen yine Beşiktaş'a hizmet ettik. Sağlığımı, sıhhatimi ve hayatımı Beşiktaş için ortaya koydum. Hayatımı Beşiktaş için ortaya koydum ve koymaya devam edeceğim. Son 10 yıllık raporu genel kurulda paylaşacağız. Genel kurul ne isterse yapılır. Beşiktaş için gerekirse hapis yatarım" dedi.

FACİA KONTRATLAR VAR

Amacının siyah-beyazlı camiada birlik ve beraberliği tesis etmek olduğunu söyleyen Çebi şöyle devam etti: "Benim gayem birlik ve beraberlik. Bakın şampiyon olduk. Yokluk içinde olduk. Camianın temiz insanlarına Allah bunu hediye etti. Biz vesile olduk sadece. Bunu Beşiktaşlılar hak etti. İlahi adalet olduğunu kabul ediyorum. 5 yıllık yapılmış kontratlar var. Onları biz yapmadık, yönetmeye çalışıyoruz. Borç artışını kontrol altında tutmak birinci vazifemiz. Ödenen faizler ve facia kontratlar bunun sebebi. Bunlar bitene kadar işimiz sıkıntılı. Bunları birlik-beraberlik içinde aşacağız.

ALTINIZ OYULMADI EFENDİ KENDİNİZ VINLADINIZ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski başkan Fikret Orman'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi. "Fikret Orman yönetiminin altını oyduğu" suçlamasını kabul etmediğini kaydeden Çebi şu ifadeleri kullandı: "Birilerinin altını oyduk da birileri buradan gitmedi. İçinde bulundukları durumu görüp vınladılar! Şimdi 'altımı oydu' diyorlar. Ben kimsenin altını oymadım. Son 2 yıl görev yaparken abi adı altında tahrik ve taciz edildim kulüpten gitmem için. Bana neler yapıldı! Bunları burada konuşmayacağım. Altınız oyulmadı efendi, kendiniz gittiniz. 7 sene kimse altınızı oymadı da sonra birden mi altınız oyuldu? Bu benim çok ağırıma gitti. Ben abiyim. Gittim 1 sene ağzımı açmadım. Varsa yaptığımız yanlış gelir mali genel kurulda konuşursunuz."

CUMHURBAŞKANIMIZ NEFES ALDIRDI

Çok zor günler geçirdiklerini belirten Ahmet Nur Çebi, "600-700 milyon TL yıllık faiz ödüyoruz. Faaliyetleri mi yapacaksınız faiz mi ödeyeceksiniz. Bunları yaparken 1,5 senemiz geçti. Sayın Cumhurbaşkanı'na gittim ve bunları yapamazsanız bunları yürütemeyeceğiz, dedim. Bir yasa çıkarın, gelir-gider kendi döneminde aşmışsa o kişi bundan sorumlu olsun dedim, tamam dedi. 1,5 yıl sonra nefes alınacak bir imkan tanıdılar. Bundan sonrası için tedbirli olmamız lazım" yorumunu yaptı.

DEMİRÖREN'LE HESAP GÖRÜYORUZ

Eski başkanlardan Yıldırım Demirören'in siyah-beyazlı kulübe bağış yapacağını söyleyen Başkan Çebi, "Yıldırım Demirören'le hesap görüyoruz. Beşiktaş'a verdiği zararların fazlasını bağış yapacak. Protokol bitti. Buradan müjdeleyeyim. Senetleri iade almak kaldı. Sağ olsun en azından bunu yaptı" diye konuştu.

NİYE GELDİN NİYE GİTTİN?

Biz erken seçim yapıldı ve göreve geldik. Görevi bırakanlar mayısta göreve talip oldular da ağustosta niye bıraktılar? Çünkü mayıs ayında bankadan gelecek kredi miktarı A, sonra ağustos ayında A olmuyor B dendi. Önce durdular. O kredi sözleşmesiyle bütün gelirler bankalara istisnasız temlik edildi. Eğer o kredi mayıs ayında size söylendiği rakamlarla çıksaydı gitmeyecektiniz. TFF lisanslarınızı verirken limitleri koymasaydı gitmeyecektiniz.

110 MİLYON NAKİT 675 MİLYON KEFALET

Limit problemi var. Bütçeniz 70 milyon avro, limitiniz 30 milyon avro. Sözleşmeler ne olacak. 110 milyon cebimden kasa kolaylığı olarak kulübe koydum. 675 milyon TL de ailemin geleceğini atarak kefalet vererek kulübü 1,5 yıl ayakta tutmaya çalıştım, bankalar birliği sözleşmesi yapılana kadar.

UILENBERG GİTSİN ÜLKESİNDE KONUŞSUN

MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in Sergen Yalçın'a yönelik iddialarına da cevap veren Çebi, "Uilenberg diye bir danışman, Sergen hocamızın el kol hareketlerini gündeme getirerek onun aracılığıyla mesaj vermeye çalışmış. Gitsin de Almanya'da konuşsun, konuşturuyorlar mı bu şekilde isim vererek. Anlatacaksan derdini başka türlü anlat, isim vermene gerek yok. Art niyet arıyoruz burada. MHK'nin başkanını göreve davet ediyorum. Beşiktaş'ın hocasını vererek eleştiri yapamazsın. Buradan ikaz ediyorum. Bir daha olursa bu kadar yumuşak cevap vermeyeceğiz" dedi.