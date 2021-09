Oynamadan duramam

Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, Marca gazetesine konuştu. Barcelona'dan ayrılışına ve Beşiktaş'a çok daha az bir rakama gitmeye 'evet' demesinin nedenini anlattı. Pjanic, "Barcelona'dan her zaman övgüyle bahsettim, sadece bu teknik direktörle şansım olmadı. Bir başkası 10 kez ayrılmayı düşünebilir ama ben ayrılmayı seçmek zorundaydım. Orada bir yıl daha sıfır dakika oynamadan duramazdım. Geçen sene yaşadığım gibi bir durumu kabul edemezdim. Bunu istemediğim çok açıktı. Çünkü ben bir futbolcuyum. Her zaman oynamayı seven, bundan mutlu olan bir kişiyim. Bu yeni göreve başlamak için motiveyim. Yoksa şampiyonluk için savaşırım, Şampiyonlar Ligi'nde oynarım en az 30-40 maç oynarım. Şimdi de ona odaklandım ve mutluyum. Bu sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş ve ben orada çok mutlu olacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

HER ŞEY PARA DEĞİL

Beşiktaş'ta geldiği için mutlu ve motive olduğunu söyleyen Pjanic, maaşının düşürülmesiyle ilgili soruya; "Futbolu seven biriyim, ekonomik yönü her zaman önemli. Ama hayatta oğlumdan sonra en çok sevdiğim şey futbol oynamak. Mutlu olmak, kavga etmek, takım arkadaşlarımla gezmek, içinde olan her şeyi seviyorum futbolun. Bunları sorunsuz yapıyorum çünkü en önemli şey mutlu olmak" cevabını verdi.