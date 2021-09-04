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Son dakika transfer haberleri: Willian'ın babasından flaş itiraf! "Beşiktaş'tan teklif aldık"

Son dakika haberi... Transfer döneminin son günlerinde kadrosuna Alex Teixeira, Michy Batshuayi ve Miralem Pjanic gibi yıldız isimleri katan Beşiktaş'ın, Willian için de girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Brezilyalı futbolcunun babası Severino Vieira da Silva, oğlunun Corinthians'a transfer olmadan önce Beşiktaş'tan teklif aldığını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 18:02
Son dakika transfer haberleri: Willian'ın babasından flaş itiraf! "Beşiktaş'tan teklif aldık"

Arsenal ile sözleşmesini fesheden ve altyapısından yetiştiği Corinthians'a geri dönen Willian'ın babasından flaş bir Beşiktaş itirafı geldi.

Brezilyalı yıldızın babası Severino Vieira da Silva, imza öncesinde Beşiktaş cephesinden de kendilerine teklif geldiğini belirtti.

Youtube'da bir canlı yayına katılan Severino Vieira da Silva, "Beşiktaş, Al Ahly, Lyon, Milan, Inter, Roma ve Flamengo'dan teklifler aldık ancak oğlum yetiştiği kulüp olan Corinthians'a geri dönmek istedi" diye konuştu.

Corinthians'a dönen 33 yaşındaki futbolcu, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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