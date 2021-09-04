Son dakika transfer haberleri: Willian'ın babasından flaş itiraf! "Beşiktaş'tan teklif aldık"

Arsenal ile sözleşmesini fesheden ve altyapısından yetiştiği Corinthians'a geri dönen Willian'ın babasından flaş bir Beşiktaş itirafı geldi.

Brezilyalı yıldızın babası Severino Vieira da Silva, imza öncesinde Beşiktaş cephesinden de kendilerine teklif geldiğini belirtti.

Youtube'da bir canlı yayına katılan Severino Vieira da Silva, "Beşiktaş, Al Ahly, Lyon, Milan, Inter, Roma ve Flamengo'dan teklifler aldık ancak oğlum yetiştiği kulüp olan Corinthians'a geri dönmek istedi" diye konuştu.

Corinthians'a dönen 33 yaşındaki futbolcu, 2 yıllık sözleşme imzaladı.