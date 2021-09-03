Yerli Kartallar

TFF'nin aldığı yabancı kararına göre takımlar yeni sezonda 8 yabancıyı oynatabilirken 6'sını ise kulübede oturtacak. Bu durum tüm takımların transfer stratejilerini de derinden etkilerken Beşiktaş'ın da bu sezonki hamlelerinde belirleyici oldu. Siyah-beyazlılar, bu sezon biri kiralık 6 yerli oyuncuyu (Mert Günok, Umut Meraş, Can Bozdoğan (k), Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal) kadrosuna katarken bu rakam yerli transferinde 2013 yaz döneminden bu yana en yükseği oldu. Beşiktaş'ın 2015-2016 ve 2019-2020 yaz transfer dönemlerinde hiç yerli transferi yapmaması ise dikkat çeken başka bir ayrıntı oldu.