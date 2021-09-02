Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Miralem Pjanic transferini KAP'a bildirdi (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Miralem Pjanic transferini KAP'a bildirdi (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, yılın transfer bombasını patlattı. Siyah beyazlılar, Barcelona forması giyen yıldız oyuncu Miralem Pjanic transferini resmen KAP'a bildirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 21:17 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 21:51
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Miralem Pjanic transferini KAP'a bildirdi (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, yılın transfer bombasını patlattı. Siyah beyazlılar, Barcelona forması giyen yıldız oyuncu Miralem Pjanic transferini resmen KAP'a bildirdi.

Siyah beyazlıların KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



PJANIC YOLA ÇIKTI

Bu akşam saat 22.30 gibi İstanbul'da olacak yıldız futbolcudan bir paylaşım geldi. Pjanic, uçak içinde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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