Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Miralem Pjanic transferini KAP'a bildirdi (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, yılın transfer bombasını patlattı. Siyah beyazlılar, Barcelona forması giyen yıldız oyuncu Miralem Pjanic transferini resmen KAP'a bildirdi.

Siyah beyazlıların KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.





PJANIC YOLA ÇIKTI



Bu akşam saat 22.30 gibi İstanbul'da olacak yıldız futbolcudan bir paylaşım geldi. Pjanic, uçak içinde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.