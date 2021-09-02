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Son dakika: Beşiktaş Miralem Pjanic ile anlaşmaya vardı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş transferde bombayı patlattı. Siyah-beyazlılar Barcelona forması giyen Miralem Pjanic ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Beşiktaş yönetimi, Miralem Pjanic’i bu gece İstanbul’a getiriyor...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 17:05 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 18:08
Son dakika: Beşiktaş Miralem Pjanic ile anlaşmaya vardı!

Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Beşiktaş bir bomba daha patlattı ve Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bosna Hersekli futbolcu ile kısa süre önce başladığı transfer görüşmelerini 1 yıllık anlaşma ile sonlandırdı.

60 MİLYONA TRANSFER OLMUŞTU

31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz yıl 60 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.

Pjanic geçtiğimiz sezon 30 maçta görev almış takımına gol ya da asistlik katkı sağlayamamıştı.

Beşiktaş yönetimi, Miralem Pjanic'i bu gece İstanbul'a gelecek.

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