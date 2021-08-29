Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Oyuncu özelliği olarak tekniği, oyun görüşü, topla driplingle bire birde adam eksiltmesi, dikine oyunu öne çıkıyor. Bir de Batshuayi ile oyunun omurgasında oynayan ikili olarak biraz da uyumlu olurlarsa Beşiktaş, bu isimler sayesinde goller üretebilir. Salih'in temposunu artırması gerek. Zaten ikili mücadeleye girme ve top kazanma becerisi düşük bir oyuncu. Gereksiz ve onun alışık olmadığı bir müdahale tarzıyla kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Larin'in de performansının daha üst seviyeye çıkması lazım. Sağ koridordaki Rosier-Ghezzal iş birliğinde özellikle Ghezzal fiziksel olarak performansını yukarı çekmeli.

İlk yarıyı Beşiktaş domine ederken kalesinde de Karagümrük'e iki pozisyon verdi. İyi oynayıp pozisyon ürettiği dakikalarda savunmada yerleşim hataları yapması dikkat çekti. İkinci yarı Salih'in de erken atılmasıyla 10 kişi kalan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Teixeira-Necip değişikliğiyle saha içinde skoru kontrol etmeyi hedefledi, diziliş olarak 4-4-1'i tercih etti. Rakibine kendi yarı alanında oyunu kabul eden defansif anlayışıyla da Karagümrük'e net pozisyon vermediği gibi 3 tane de gol pozisyonundan yararlanamadı.