Son dakika transfer haberi: Miralem Pjanic Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geliş saati (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, yıldız oyuncu Miralem Pjanic'in transferi için Barcelona ile 1 yıllığına anlaştı. Transfere dair detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş, Pjanic'i bu akşam saatlerinde İstanbul'a getirecek. Net bir saat vermek ten kaçınalım ama saat 22.00, 23.00 sularında gelmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)