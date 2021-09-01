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Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi Gedson için yazdılar! Karar...

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş ve Galatasaray'ın uzun süredir transferi için mesai harcadığı Gedson Fernandes ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Portekiz ekibi Benfica'nın yöneticisi Rui Pedro Braz'ın aktardığı bilgilere göre, Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadro planlamasında yer almayan Gedson Fernandes'e ilişkin son karar çıktı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 19:53 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 19:54
Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi Gedson için yazdılar! Karar...

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferi için yoğun mesai harcadığı Gedson Fernandes ile ilgili Portekiz gazetesi Record'da flaş bir haber gündeme geldi.

İtalyan kaynaklarca, Gedson'un Beşiktaş'a gideceği konuşulurken, Benfica yöneticisi Rui Pedro Braz, yıldız ismin siyah beyazlılara transfer olmayacağını açıkladı.

"BENFICA'DA KALACAK"
Braz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gedson için Türkiye'de ve diğer liglerden çok fazla teklif geldi ancak o Benfica'da kalacak." dedi.

Öte yandan haberin detaylarında, Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Gedson'u kadrosunda düşünmediği ifade edildi.

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