Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi Gedson için yazdılar! Karar...

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferi için yoğun mesai harcadığı Gedson Fernandes ile ilgili Portekiz gazetesi Record'da flaş bir haber gündeme geldi.

İtalyan kaynaklarca, Gedson'un Beşiktaş'a gideceği konuşulurken, Benfica yöneticisi Rui Pedro Braz, yıldız ismin siyah beyazlılara transfer olmayacağını açıkladı.

"BENFICA'DA KALACAK"

Braz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gedson için Türkiye'de ve diğer liglerden çok fazla teklif geldi ancak o Benfica'da kalacak." dedi.

Öte yandan haberin detaylarında, Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Gedson'u kadrosunda düşünmediği ifade edildi.