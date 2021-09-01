Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Umut Meraş'ın sakatlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş'tan Umut Meraş'ın sakatlığı ile ilgili açıklama geldi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kamp kadrosunda bulunan futbolcumuz Umut Meraş, 31 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen milli takım antrenmanı sırasında alt baldır arka adalesinde ağrı hissederek çalışmaya devam edememiş ve kamp kadrosundan çıkarılmıştır.



Umut Meraş'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.