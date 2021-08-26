Son dakika transfer haberi: Umut Meraş Beşiktaş yolunda

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim ise Umut Meraş oldu.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da takımda görmek istediği oyuncu için Beşiktaş, Fransız ekibi Le Havre'ye 1 milyon Euro önemişti.

Fransız temsilcisi ise milli futbolcu için 1.4 milyon Euro istemişti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fransız ekibi ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, fiyatın biraz daha düşürülmesini bekliyor.

A Spor muhabiri Sercan Dikmen'ın haberine göre; milli futbolcu Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.