Son dakika transfer haberi: Umut Meraş Beşiktaş yolunda

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim ise Umut Meraş oldu.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da takımda görmek istediği oyuncu için Beşiktaş, Fransız ekibi Le Havre'ye 1 milyon Euro önemişti.
Fransız temsilcisi ise milli futbolcu için 1.4 milyon Euro istemişti.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Fransız ekibi ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, fiyatın biraz daha düşürülmesini bekliyor.
A Spor muhabiri Sercan Dikmen'ın haberine göre; milli futbolcu Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.