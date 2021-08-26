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Son dakika transfer haberi: Umut Meraş Beşiktaş yolunda

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK maçında fenalaşan N'Sakala'nın ardından sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Umut Meraş gelmişti. Milli futbolcunun siyah-beyazlılara gelmeye sıcak baktığı aktarılırken, kulübü Le Havre ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 17:10 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 17:15
Son dakika transfer haberi: Umut Meraş Beşiktaş yolunda

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim ise Umut Meraş oldu.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da takımda görmek istediği oyuncu için Beşiktaş, Fransız ekibi Le Havre'ye 1 milyon Euro önemişti.

Fransız temsilcisi ise milli futbolcu için 1.4 milyon Euro istemişti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fransız ekibi ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, fiyatın biraz daha düşürülmesini bekliyor.

A Spor muhabiri Sercan Dikmen'ın haberine göre; milli futbolcu Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

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