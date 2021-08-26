Haberler Beşiktaş CANLI YAYIN- Kura çekimi! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri... (BJK kura çekimi)

CANLI YAYIN- Kura çekimi! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri... (BJK kura çekimi)

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan play-off maçları sonrasında, torbalar daha önce netleştmişti. Beşiktaş'ın 4. torbadan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi kuralarındaki rakibini haberimizden öğrenebilirsiniz... | CANLI

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 19:20 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 20:10
CANLI YAYIN- Kura çekimi! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri... (BJK kura çekimi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi İstanbul'da gerçekleştiriliyor... Ülkemizi Beşiktaş'ın temsil edeceği Avrupa kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kura çekimi yapılıyor... (Sayfayı güncellemek için tıklayın)

İŞTE GRUPLAR (CANLI)

A GRUBU
Manchester City
Paris Saint-Germain
RB Leipzig

B GRUBU
Atletico de Madrid
Liverpool
Porto

C GRUBU
Sporting Lizbon
Borussia Dortmund
Ajax

D GRUBU
Inter
Real Madrid
Shakhtar Donetsk

E GRUBU
Bayern Münih
Barcelona
Benfica

F GRUBU
Vilarreal
Manchester United
Atalanta

G GRUBU
LOSC Lille
Sevilla
Salzburg

H GRUBU
Chelsea
Juventus
Zenit

Peki hangi takımlar hangi torbada kura çekimine giriyor? İşte yanıtı...

1. TORBA

Chelsea
Villarreal
Atletico Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Inter
Lille
Sporting Lizbon

2. TORBA

Real Madrid
Barcelona
Juventus
Manchester United
PSG
Liverpool
Sevilla
Borussia Dortmund

3. TORBA

Porto
Ajax
Shakhtar Donetsk
RB Leipzig
Salzburg
Benfica
Atalanta
Zenit

4. TORBA

BEŞİKTAŞ
Dinamo Kiev
Sherif
Club Brugge
Young Boys
Milan
Malmö
Wolfsburg

İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE

Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

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