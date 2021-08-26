CANLI YAYIN- Kura çekimi! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri... (BJK kura çekimi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi İstanbul'da gerçekleştiriliyor... Ülkemizi Beşiktaş'ın temsil edeceği Avrupa kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kura çekimi yapılıyor... (Sayfayı güncellemek için tıklayın)
İŞTE GRUPLAR (CANLI)
A GRUBU
Manchester City
Paris Saint-Germain
RB Leipzig
B GRUBU
Atletico de Madrid
Liverpool
Porto
C GRUBU
Sporting Lizbon
Borussia Dortmund
Ajax
D GRUBU
Inter
Real Madrid
Shakhtar Donetsk
E GRUBU
Bayern Münih
Barcelona
Benfica
F GRUBU
Vilarreal
Manchester United
Atalanta
G GRUBU
LOSC Lille
Sevilla
Salzburg
H GRUBU
Chelsea
Juventus
Zenit
Peki hangi takımlar hangi torbada kura çekimine giriyor? İşte yanıtı...
1. TORBA
Chelsea
Villarreal
Atletico Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Inter
Lille
Sporting Lizbon
2. TORBA
Real Madrid
Barcelona
Juventus
Manchester United
PSG
Liverpool
Sevilla
Borussia Dortmund
3. TORBA
Porto
Ajax
Shakhtar Donetsk
RB Leipzig
Salzburg
Benfica
Atalanta
Zenit
4. TORBA
BEŞİKTAŞ
Dinamo Kiev
Sherif
Club Brugge
Young Boys
Milan
Malmö
Wolfsburg
İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE
Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.
Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.