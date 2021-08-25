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Son dakika transfer haberleri | Can Bozdoğan Beşiktaş’ta

Süper Lig'in ilk iki haftasında 4 puan toplayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Schalke’de forma giyen 20 yaşındaki merkez orta saha Can Bozdoğan’la anlaştı. 1 yıl kiralanacak olan genç yıldız yarın İstanbul’da olacak. (Son dakika BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri | Can Bozdoğan Beşiktaş’ta

Son şampiyonlar Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi öncesi kadro derinliğini genişletmek daha da güçlendirmek istiyor. Son olarak Michy Batshuayi transferini bitiren Beşiktaş bu kez yerli transfer hamlesi yaptı ve Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı.

Son dakika transfer haberleri | Can Bozdoğan Beşiktaş’ta

Can BozdoğanSchalke kulübünden satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık olarak kadrosuna katacak olan Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcuyu yarın İstanbul'a getirecek. Futbol kariyerine Köln'de başlayan Can Bozdoğan, geçtiğimiz sezon Schalke'ye transfer oldu ve sezonu Schalke U19 Takımı'nda geçirdi. Almanya U15, U16, U17, U18, U19 ve U20 takımlarında da forma giyen Can Bozdoğan merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor.

Son dakika transfer haberleri | Can Bozdoğan Beşiktaş’ta

İDMANA ÇIKARILMADI!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Can Bozdoğan, Schalke idmanına katılmadı. Alman temsilcisi, 20 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlılar ile yapacağı sözleşme görüşmeleri için idmana katılmayacağını resmen duyurdu. Almanya'dan Ruhr 24'ün haberine göre de Can için Beşiktaş iye Schalke her konuda anlaştı, oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Son dakika transfer haberleri | Can Bozdoğan Beşiktaş’ta

Schalke formasıyla 18 resmi maça çıkan Can Bozdoğan, toplam 897 dakikada sahada kaldı. Bu periyotta gol atamasa da 2 asist yapan genç futbolcu, Schalke ve Köln'ün altyapı takımlarında ise toplam 67 maçta 12 gol atarken, 6 da gol pası verdi.

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