Son dakika transfer haberleri | Can Bozdoğan Beşiktaş’ta

Son şampiyonlar Beşiktaş , Şampiyonlar Ligi öncesi kadro derinliğini genişletmek daha da güçlendirmek istiyor. Son olarak Michy Batshuayi transferini bitiren Beşiktaş bu kez yerli transfer hamlesi yaptı ve Schalke 'de forma giyen Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı.

İDMANA ÇIKARILMADI!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Can Bozdoğan, Schalke idmanına katılmadı. Alman temsilcisi, 20 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlılar ile yapacağı sözleşme görüşmeleri için idmana katılmayacağını resmen duyurdu. Almanya'dan Ruhr 24'ün haberine göre de Can için Beşiktaş iye Schalke her konuda anlaştı, oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.