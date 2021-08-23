Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Umut Meraş hamlesi! N'Sakala...

Beşiktaş'ta son oynanan Gaziantep FK maçında geçirdiği rahatsızlığın ardından herkesi korkutan N'Sakala'nın durumuna göre sol bek hamlesi gerçekleşecek. Transfere dair detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş Yönetimi, N'Sakala'nın sağlık raporunu bekliyor. Gelecek rapora göre sol beke Umut Meraş transfer edilebilir. Umut Meraş, bonservisini düşürebilmek için alacaklarının bir kısmından vazgeçebilir. Sergen Yalçın da Umut Meraş için olumlu. Önümüzdeki 4-5 gün hareketli geçebilir." ifadelerinde bulundu.