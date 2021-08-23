Beşiktaş'ta son oynanan Gaziantep FK maçında geçirdiği rahatsızlığın ardından herkesi korkutan N'Sakala'nın durumuna göre sol bek hamlesi gerçekleşecek. Transfere dair detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş Yönetimi, N'Sakala'nın sağlık raporunu bekliyor. Gelecek rapora göre sol beke Umut Meraş transfer edilebilir. Umut Meraş, bonservisini düşürebilmek için alacaklarının bir kısmından vazgeçebilir. Sergen Yalçın da Umut Meraş için olumlu. Önümüzdeki 4-5 gün hareketli geçebilir." ifadelerinde bulundu.
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Umut Meraş hamlesi! N'Sakala...
Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz hafta Gaziantep maçında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala'dan iyi haber gelirken, sağlık raporu bekleniyor. Kongolu oyuncunun futbol oynamasına engel bir durum olup olmadığı henüz netleşmemişken, Beşiktaş yönetiminden flaş bir hamle geldi. Siyah-Beyazlılar Umut Meraş ile temasa geçti. İşte detaylar... (BJK haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:19