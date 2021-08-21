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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta ayrılık! Ljajic Serie A'ya dönüyor

Süper Lig'de ilk haftayı galip tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan Adem Ljajic ile ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sırp yıldız, Sampdoria ile görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:35
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta ayrılık! Ljajic Serie A'ya dönüyor

Beşiktaş Kulübü, performansı nedeniyle Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Adem Ljajic ile bir an evvel yollarını ayırmak istiyor. Siyah-beyazlıların kadro dışı bıraktığı Ljajic için flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta ayrılık! Ljajic Serie A'ya dönüyor

Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcunun 3 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmak isterken; İtalyan ekibi Sampdoria'nın görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta ayrılık! Ljajic Serie A'ya dönüyor

Siyah-beyazlıların as başkanı Emre Kocadağ, kısa bir süre önce "Adem Ljajic için şu anda bir karar alındı, izinde. Gelen teklifler var, değerlendirilecektir. Olmuyorsa da teknik heyetimiz son kararı verecektir." ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından, teklif yapan takımın Sampdoria olduğu açıklandı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta ayrılık! Ljajic Serie A'ya dönüyor

İtalyan basını, Sampdoria Teknik Direktörü Roberto D'Aversa'nın, Adem Ljajic'i istediğini duyurdu. Haberde, Sampdoria'nın Ljajic'in menajeri ve Beşiktaş ile görüştüğü belirtildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta ayrılık! Ljajic Serie A'ya dönüyor

Öte yandan Galatasaray'a da menajerler aracılığıyla önerilen ancak Fatih Terim'in istemediği Ljajic için Sampdoria'nın pazarlıklarını sürdürdüğü ve rakamları düşürmek için uğraştığı vurgulandı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta ayrılık! Ljajic Serie A'ya dönüyor

Beşiktaş'ta geçen sezon 22 lig maçına çıkan ve bu karşılaşmaların, 14'üne ilk 11'de başlayan Adem Ljajic, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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