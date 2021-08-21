Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta ayrılık! Ljajic Serie A'ya dönüyor

Beşiktaş Kulübü, performansı nedeniyle Sergen Yalçın 'ın kadroda düşünmediği Adem Ljajic ile bir an evvel yollarını ayırmak istiyor. Siyah-beyazlıların kadro dışı bıraktığı Ljajic için flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlıların as başkanı Emre Kocadağ, kısa bir süre önce "Adem Ljajic için şu anda bir karar alındı, izinde. Gelen teklifler var, değerlendirilecektir. Olmuyorsa da teknik heyetimiz son kararı verecektir." ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından, teklif yapan takımın Sampdoria olduğu açıklandı.