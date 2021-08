Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Kara Şövalye Batshuayi!

Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi resmen renklerine kattı. Önceki gece yarısı İstanbul'a getirilen, dün de sağlık kontrolünden geçirilen Belçikalı golcü için kulübün sosyal medya hesabından bir tanıtım videosu yayınlandı.

Resmi siteden "O Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her şey! Welcome to Beşiktaş" ifadeleriyle paylaşılan videoda Batshuayi, süper kahraman Batman'e benzetildi. Lakabı 'Batsman' olan 27 yaşındaki yıldız için hazırlanan video binlerce beğeni alırken, yıldız futbolcunun tanıtımda kullandığı ifadeler siyah-beyazlıları heyecanlandırdı:

O, Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu kahraman.

Hem de tam şu an ihtiyacımız olan.

Bu yüzden onu besleyeceğiz. Çünkü o, bunları gole çevirebilir.

Ceza sahasında adeta bir kurt gibi, kusursuz bir bitirici.

Bizim Kara Şövalye'miz

Bazıları fazlasını hak eder; bazen de o insanlar, inançlarının mükafatını alır

Benim kişiliğimi, bu kıyafetin içindeki değil, yaptıklarım tanımlar.

Pozisyona girmeden dahi gol atabilirim.

Bana göre karambol anları bile, penaltı vuruşu kadar nettir.

Ben neyim? Ben, Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu her şeyim. l Ben, Bat-Shuayi!

MALİYETİ 3.3 MİLYON EURO

Transferde ayağını gazdan çekmeyen Beşiktaş, her konuda anlaşarak İstanbul'a getirdiği Michu Batshuayi'nin transferini KAP'a bildirildi. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den transfer edilen 27 yaşındaki yıldız futbolcunun 150 bin euro'ya kiralandığı ifade edildi. Belçikalı santrfora ise 3 milyon 165 bin euro maaş ödenecek.

LİSANSI ÇIKARILDI

Beşiktaş, yeni transferi Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattığını duyururken, oyuncunun evrakları da Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim edildi. Yıldız oyuncunun lisansı çıkarılırken teknik direktör Sergen Yalçın'ın uygun görmesi durumunda yıldız oyuncu bu hafta deplasmanda oynanacak G.Antep karşılaşmasının maç kadrosuna dahil edilecek.