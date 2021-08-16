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Son dakika Beşiktaş haberleri | Destansı takas! Ersin Destanoğlu ile Kaan Ayhan...

Süper Lig'de yeni sezona Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar bu doğrultuda flaş bir girişimde bulundu. Beşiktaş, Sassuolo’dan Kaan Ayhan'ı isterken, İtalyanlar da Ersin Destanoğlu’nu talep etti. Kıran kırana pazarlıklarda sona gelindi. Siyah-beyazlılar, Ersin’i Çizme’ye gönderip Kaan’ı kadrosuna katacak; kasasına da 2 milyon euro koyacak. (Son dakika Beşiktaş haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberleri | Destansı takas! Ersin Destanoğlu ile Kaan Ayhan...

Beşiktaş'ta orta saha, kanat, forvet, bek transferi derken sıra savunma takviyesine geldi. Hatta siyah-beyazlı kulüp, bu bölge için uzun süredir istediği Kaan Ayhan'ı bitme aşamasına getirdi. Üstelik oldukça avantajlı bir takas ile... Gelen haberlere göre 26 yaşındaki Kaan için kulübü Sassuolo ile bir kez daha masaya oturan Beşiktaş, sürpriz bir teklifle karşılaştı. Çizme ekibi de genç file bekçisi Ersin Destanoğlu için girişimde bulundu.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Destansı takas! Ersin Destanoğlu ile Kaan Ayhan...

İşte bu sırada kıran kırana pazarlıklar başladı. Ve taraflar büyük oranda anlaştı. Bu anlaşmaya göre Beşiktaş cephesi Ersin Destanoğlu karşılığında Kaan Ayhan artı 2 milyon euro istedi. Bu talep de İtalyanlar tarafından kabul gördü. Kaleye Mert Günok takviyesini yapan siyah-beyazlılar, böylece Ersin konusunda manevra sağlarken, üstüne bir de yerli stoper oynatma şansı yakaladı. Alınan bilgilere göre Kaan'ın bu hafta sonuna doğru İstanbul'a gelip resmi imzayı atacağı kaydedildi.

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