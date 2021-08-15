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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Boateng bombası!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'e Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Godin, David Luiz gibi isimleri transfer listesine alan siyah-beyazlılar son olarak Bayern Münih'ten ayrılan Boaten için devreye girdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Boateng bombası!

Bundesliga ekibi Bayern Münih'in sözleşmesini yenilemediği 32 yaşındaki Gana asıllı Alman stoper Jerome Boateng için Beşiktaş devreye girdi.

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılarda iki sezon önce forma giyen Kevin-Prince Boateng'in üvey kardeşi olan Jerome için şartlar zorlanacak. Kevin'in de Beşiktaş ile ilgili oldukça olumlu görüşlerini kardeşine aktardığı bildirildi.

Hertha Berlin ve Hamburg sonrası, Manchester City ile üst düzey futbol kariyerine ilk adımı atan Boateng, 2011-2021 arasında tam 10 yıl boyunca formasını terlettiği Bayern Münih'te sayısız kupa ve başarı elde etti.

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