İtalyan gazeteciden Beşiktaş ve transfer açıklaması! "Nainggolan ile görüşme..."

Beşiktaş'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan Radja Nainggolan ile ilgili İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla açıklamalarda bulundu.

Sport İtalia'da görev alan Pedulla, konu ile ilgili yaptığı konuşmasında Beşiktaş'ın, Nainggolan ile temasta olduğunu ifade ederken, oyuncunun önceliğini de açıkladı.

"TRANSFER ÖNCELİĞİ..."

Pedulla, yaptığı açıklamada, "Radja Nainggolan, şüphesiz ki Cagliari'ye dönmek istiyor ancak Cagliari yönetiminin bunun için Inter ile yeniden müzakerelere başlaması gerekiyor. Beşiktaş hakkında çok şey konuşuluyor ve bu konuşulanlar doğru. Menajeri ile temasa geçtiler. Ayrıca, oyuncuya cazip bir teklif sundular. Ancak, Nainggolan için Cagliari her zaman öncelikli durumda. Şu an için Beşiktaş'ın teklifini bekletiyor." dedi.