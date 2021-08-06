Haberler Beşiktaş Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Balotelli ve Belhanda Beşiktaş'a karşı! Adana Beşiktaş maçı A Spor'da!

Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Balotelli ve Belhanda Beşiktaş'a karşı! Adana Beşiktaş maçı A Spor'da!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar lig öncesi eksiklerini görmek için önemli bir sınava çıkıyor. Mario Balotelli ve Younes Belhanda gibi iki flaş transfer imza atan Adana Demirspor ise güçlü rakibini devirip lig öncesi moral kazanmak istiyor. Karşılaşmayı naklen takip etmek isteyen futbolseverler, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ADS BJK maçı hangi kanalda? sorularının yanıtlarını arama motorlarında araştırıyor.  Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 09:56 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 10:03
Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Balotelli ve Belhanda Beşiktaş'a karşı! Adana Beşiktaş maçı A Spor'da!

Adana Demirspor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Son şamiyon Beşiktaş, ligin yeni ekibi karşısında hem eksiklerini görmek hem de galip gelerek moral bulmak istiyor. Yaptığı transferlerle sezona damga vurması beklenen Samet Aybaba yönetimindeki Adana Demirspor, güçlü rakibini eli boş göndermeyi hedefliyor.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı 6 Ağustos Cuma (bu akşam) saat 21.00'de başlayacak. Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek..

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Assombalonga, Balotelli

Beşiktaş: Utku, Necip, Vida, Mehmet Topal, Rıdvan, Josef, Salih Uçan, Atiba, Gökhan Töre, Nkoudou, Kenan

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