Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Adem Ljajic müjdesi! İtalya'dan talip çıktı

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Adem Ljajic müjdesi! İtalya'dan talip çıktı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Transferler için mali kaynak oluşturmak isteyen siyah-beyazlı yönetim Ljajic ile yollarını ayırmak istiyor ancak yıllık 4 milyon Euro kazanan Ljajic bu rakamın altında bir teklife sıcak bakmıyor. Adem Ljajic takımdan ayrılmak istemese de talipleri her geçen gün artıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 18:44 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 18:47
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Adem Ljajic müjdesi! İtalya'dan talip çıktı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, bir yandan da bazı isimlerle yollarını ayırmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Adem Ljajic müjdesi! İtalya'dan talip çıktı

Alex Teixeira ile anlaşılmasının ardından Beşiktaş'ta yolların ayrılması beklenen isim ise Adem Ljajic...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Adem Ljajic müjdesi! İtalya'dan talip çıktı

BEŞİKTAŞ KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Bonuslarla beraber toplam 4 milyon Euro maaş alan Adem Ljajic'in sözleşmesinden çıkmak isteyen Beşiktaş, İtalyan kulüplerine bonservis konusunda kolaylık sağlanabileceği iddia edilmişti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Adem Ljajic müjdesi! İtalya'dan talip çıktı

AYRILMAK İSTEMİYOR

Beşiktaş'tan ayrılmak istemeyen Adem Ljajic, "Beşiktaş'taki sözleşmeme sadık kalmak istiyorum ve takımdan ayrılmak gibi bir düşüncem yok" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Adem Ljajic müjdesi! İtalya'dan talip çıktı

SON TALİP BOLOGNA

İtalyan basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic için devreye giren son takımın İtalya Serie A ekiplerinden Bologna olduğu iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Adem Ljajic müjdesi! İtalya'dan talip çıktı

Haberde İtalyan ekibi Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Sırp futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu yazıldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Adem Ljajic müjdesi! İtalya'dan talip çıktı

Bologna'nın Sırp teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, Adem Ljajic'i bizzat istediği aktarıldı.

SON DAKİKA