Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Diego Godin geri sayımda

Beşiktaş savunmasına yapacağı takviye için çalışmalarına hız verdi. Siyahbeyazlılarda ilk hedef Uruguaylı Diego Godin. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken Godin cephesinden dikkat çeken bir haber geldi. La Gazzetta dello Sport, 35 yaşındaki Uruguaylı savunmacının takım arkadaşlarıyla birlikte Aritzo'daki (Cagliari idman sahası) tesislerde antrenmana katılmadığı, menajeriyle beraber yöneticilerle bir araya geldiği belirtildi. Calgiari, Godin'in 4 milyon euro'luk yüksek maaşı göz önünde bulundurarak satmaya çalışıyor Bu arada yine İtalya'dan Calciocesteddu da "Diego Godin giderek Beşiktaş'a yaklaşıyor. Beşiktaş ve Cagliari arasında küçük pürüzler görüşülüyor" diyerek transferin çok yakın olduğunu duyurdu. Geçen sezon Cagliari formasıyla 28 maça çıkan Diego Godin 1 gol kaydetti. Kariyerinde Atletico Madrid ve Inter gibi dev kulüpler de olan 35 yaşındaki savunmacı son olarak Uruguay Milli Takımı ile Copa America'da forma giymişti.