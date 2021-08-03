Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borja çalımı

Forvet adayları Diego Costa ve Luuk de Jong konusunda uzun süredir görüşmeler yapmasına rağmen hala net bir sonuç alamayan Beşiktaş'ta flaş bir golcünün adı öne atıldı. O isim de Brezilya kulübü Palmeiras'ın 28 yaşındaki golcüsü Miguel Borja oldu. Yönetimin, F.Bahçe ile de anılan bu oyununun menajeri ile temasa geçerek fiyat konusunda fikir alış verişinde bulunduğu kaydedildi. Hatta gelen detaylarda bonservisi 3 milyon euro civarında olan Borja için menajerinin yıllık 1.8 milyon euro maaş talebinde bulunduğu ifade edildi. Ancak haberlere göre Beşiktaş cephesi bu rakamı çok bularak düşünmek için süre istedi ve Borja cephesine yeni bir teklif iletti. Bu rakamın da 1.2 milyon euro civarında olduğu dile getirildi.

'HAYIR' DERSE ROTA DE JONG

Siyah-beyazlı kulüp şimdi Kolombiyalı golcüden gelecek cevabı bekliyor. Eğer olumlu bir geri dönüş olursa Palmeiras yönetimi ile resmi temaslara başlanacak. Miguel Borja için ne kadarlık bir rakam önerileceği bilgisi ise mevcut değil. Borja'dan olumsuz bir cevap gelmesi halinde ise Luuk de Jong'un bitirilmesi için temaslar iyice sıklaşacak. Kolombiya milli takımı ile 19 karşılaşmaya çıkan ve 5 gol atan Borja kulüp kariyerinde Deportivo Cali, Cortulua, La Equidad, Livorno, Olimpo, Santa Fe, Atletico Nacional ve Junior gibi takımların da formasını terletti.

1.83 boyundaki Miguel Borja profesyonel futbol kariyeri boyunca kısa süreli olsa da çok farklı sebeplerle çeşitli sakatlıklar geçirdi. Kalça ezilmesi, kaburga ezilmesi, bel sakatlığı, uyluk problemi gibi sakatlıklar geçiren Kolombiyalı yıldız , çok sık olarak diz sakatlıkları yaşadı. En uzun sakatlığında 5 maçta forma giyemedi.

GOLCÜ, ALEX SONRASI

İmza attırdığı Alex Teixeira'nın İstanbul'a gelmesini bekleyen Beşiktaş, ardından gözünü golcü transferine çevirecek. Özellikle 10 numara transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş, Alex'i duyurmasının ardından taraftara diğer müjdeyi de golcü takviyesiyle verecek. Siyah-beyazlı yönetimin, Alex'in resmi imzayı atmasının ardından uzun süredir beklenen golcüyü de açıklamak istediği bildirildi. Öte yandan Costa'nın bitmeyen istekleri transferi iyice zora soktu.