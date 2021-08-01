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Beşiktaş Adana Demirspor maçı A Spor’da!

Hazırlık maçlarına devam eden Beşiktaş'ın, Adana Demirspor mücadelesi A Spor ekranlarında olacak. Başakşehir ve Kayserispor ile karşılaşan siyah-beyazlıların 6 Ağustos cumartesi günü saat 19.00'da A. Demirspor ile oynayacağı karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Beşiktaş Adana Demirspor maçı A Spor’da!
Hazırlık maçlarına devam eden Beşiktaş'ın, Adana Demirspor mücadelesi A Spor ekranlarında olacak. Başakşehir ve Kayserispor ile karşılaşan siyah-beyazlıların 6 Ağustos cumartesi günü saat 19.00'da A. Demirspor ile oynayacağı karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.
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