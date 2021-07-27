Son dakika transfer haberi: Fernando Muslera'dan Diego Godin'e transfer önerisi! "Beşiktaş'a gel" (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi için kaliteli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Uruguaylı stoper Diego Godin'i kadrosuna katmaya çok yakın. Cagliari'de forma giyen 35 yaşındaki yıldızla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

İtalyan ekibi ise Godin için bonservis talep ediyor. Bonservis sorunu çözüldüğü an 35 yaşındaki imzaya gelecek. Siyah-Beyazlılar Godin ile senelik 2.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalayacak.