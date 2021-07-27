Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Fernando Muslera'dan Diego Godin'e transfer önerisi! "Beşiktaş'a gel" (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fernando Muslera'dan Diego Godin'e transfer önerisi! "Beşiktaş'a gel" (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlıların transferine çok yaklaştığı Uruguaylı yıldız Diego Godin, Galatasaray'ın Uruguaylı eldiveni Fernando Muslera'dan İstanbul ve Beşiktaş tavsiyeleri aldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 09:48
Son dakika transfer haberi: Fernando Muslera'dan Diego Godin'e transfer önerisi! "Beşiktaş'a gel" (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi için kaliteli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Uruguaylı stoper Diego Godin'i kadrosuna katmaya çok yakın. Cagliari'de forma giyen 35 yaşındaki yıldızla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Son dakika transfer haberi: Fernando Muslera'dan Diego Godin'e transfer önerisi! "Beşiktaş'a gel" (BJK spor haberi)

İtalyan ekibi ise Godin için bonservis talep ediyor. Bonservis sorunu çözüldüğü an 35 yaşındaki imzaya gelecek. Siyah-Beyazlılar Godin ile senelik 2.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Son dakika transfer haberi: Fernando Muslera'dan Diego Godin'e transfer önerisi! "Beşiktaş'a gel" (BJK spor haberi)

İSTANBUL'U ANLATTI

Akşam'ın haberine göre; Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmeyi çok istediği tecrübeli oyuncunun Galatasaray'ın yıldızı Fernando Muslera'dan da bilgi aldığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fernando Muslera'dan Diego Godin'e transfer önerisi! "Beşiktaş'a gel" (BJK spor haberi)

Nando'nun Godin'e Beşiktaş'ı, Türkiye'yi ve İstanbul'u anlattığı, 35 yaşındaki yıldızın da vatandaşının bu sözleri sonrasında Beşiktaş'a olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

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