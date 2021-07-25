Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Daniele Rugani sürprizi!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta, stoper bölgesi için flaş bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlılar, Juventus'un yıldız stoperi Rugani'yi kadrosuna katmak istiyor. Vida ve Welinton'u rahatlatacak bir savunmacı alacak olan Kartal, Rugani'yi gözüne kestirdi.

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayını aldı ve Rugani transferi için İtalyan deviyle görüşmelere başladı. Kartal'ın, bu transferi kiralık olarak bitirmek istediği iddia edildi.