Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Daniele Rugani sürprizi!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Daniele Rugani sürprizi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kadrosuna kaliteli bir defans oyuncusu katmak isteyen siyah-beyazlılar, bonservisi Juventus'ta bulunan Daniele Rugani'yi listesine aldı. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 14:05
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Daniele Rugani sürprizi!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta, stoper bölgesi için flaş bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlılar, Juventus'un yıldız stoperi Rugani'yi kadrosuna katmak istiyor. Vida ve Welinton'u rahatlatacak bir savunmacı alacak olan Kartal, Rugani'yi gözüne kestirdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Daniele Rugani sürprizi!

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayını aldı ve Rugani transferi için İtalyan deviyle görüşmelere başladı. Kartal'ın, bu transferi kiralık olarak bitirmek istediği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Daniele Rugani sürprizi!

Rugani'nin, Juventus ile 2023 yılına kada sözleşmesi bulunuyor. İtalyan oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Cagliari'ye transfer olmuştu. 1.90 boyundaki stoper, kariyerinde, Empoli ve Rennes formaları da giydi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Daniele Rugani sürprizi!

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Rugani, 7 kez de İtalya Milli Takımı forması giydi. Yıldız oyuncu; defans bölgesinde, oyun kurma özelliği, teknik yapısı, hızı ve pozisyon alma becerisiyle ön plana çıkıyor.

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