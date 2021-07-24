Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Radja Nainggolan teklifi ortaya çıktı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, geniş ve kaliteli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Inter'in Belçikalı futbolcusu Radja Nainggolan'ı gündemine almıştı. İtalyan basını, Beşiktaş'ın yıldız orta saha için gözden çıkardığı rakamı duyurdu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Belçikalı10 numara Radja Nainggolan ismi geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde Beşiktaş'ın gündemine geldi. Tecrübeli oyuncu transfer görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan da Inter'den ayrılık tazminatı talep ediyor. Sportitalia'nın haberine göre Beşiktaş teklif vermeye hazır. Haberde, "Nainggolan İtalya'da kalmak istiyor ancak Beşiktaş, yıldız orta saha oyuncusu için 2 senelik 3 milyonluk teklif sunmaya hazır" denildi.