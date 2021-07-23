Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rachid Ghezzal çark etti! "Bu işi bitirelim"

Beşiktaş'ın yeni sezonda renklerine katmak için büyük uğraş verdiği Rachid Ghezzal konusunda her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Transfer döneminde özellikle Ghezzal'a transfer teklifi sunarak Beşiktaş'ı zayıflatmayı transfer planı olarak belirleyen Galatasaray, bu planının en büyük parçası olarak gördüğü Ghezzal'a 2 milyon 750 bin euro ve bonuslar şeklinde teklif yapmış; kulübü Leicester City'e de şampiyonlar ligine katılımdan gelecek payı düşünerek ödeme yapmayı hedeflemişti.
BİR ORADA, BİR BURADA
Kartal'ın geçen sezon lig yarışında olduğu gibi bu transfer döneminde de en büyük rakibi olan sarı kırmızılılar aldığı PSV mağlubiyetiyle, Beşiktaş'a darbe vurmayı düşündüğü Ghezzal transferinde yara aldı. Transfer yarışında adeta iki kulüp arasında mekik dokuyarak pazarlığı kızıştıran Cezayirli oyuncunun da yaşanan bu gelişmenin ardından siyahbeyazlı yöneticilerle bir görüşme yaparak, "En kısa sürede bir araya gelelim ve şu işi bitirelim artık" dediği ifade edildi.
SEMBOLİK ARTIŞ OLACAK
Pazartesi günü Ghezzal'ı temsil eden Faddouli'nin İstanbul'a gelip, G.Saray'la anlaşması bekleniyordu. Ancak bu görüşme gerçekleşmedi. Cezayirli futbolcunun Beşiktaş yönetimine gönderdiği haber sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi'nin son bir sürpriz yapıp, Ghezzal için rakamda sembolik bir artış yaparak, işi bitirmek isteyeceği öğrenildi. Görüşmeden sonuç alınırsa Ghezzal, en geç pazartesi günü İstanbul'da olacak yıldız futbolcu kendisini siyah-beyazlı formaya bağlayacak imzayı atacak.