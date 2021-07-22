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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Douglas'ı göndermek istiyor! Yeni Malatyaspor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, takımdan göndermek istediği Douglas'a kulüp buldu. Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a transfer olması beklenen Brezilyalı futbolcunun maaşının 600 bin euro'sunu siyah-beyazlı takımın karşılaşacağı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 12:29
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Douglas'ı göndermek istiyor! Yeni Malatyaspor...

Beşiktaş'a transfer edildiği 2019-20 sezonundan bu yana sadece 8 maça çıkan ve geçen sezon da forma şansı bulamayan Brezilyalı futbolcu Douglas'a kulüp bulundu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Brezilyalı oyuncu gelecek sezon Yeni Malatyaspor forması giyecek. Yıllık ücretinin 200 bin euro'sunu Yeni Malatyaspor, 600 bin euro'sunu Beşiktaş ödeyecek.

2019'da Barcelona'dan bedelsiz transfer edilen Douglas yaşadığı sakatlıklar ve kadro dışı kalması nedeniyle sadece 7 maçta süre alırken skor üretemedi.

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