Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Douglas'ı göndermek istiyor! Yeni Malatyaspor...

Beşiktaş'a transfer edildiği 2019-20 sezonundan bu yana sadece 8 maça çıkan ve geçen sezon da forma şansı bulamayan Brezilyalı futbolcu Douglas'a kulüp bulundu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Brezilyalı oyuncu gelecek sezon Yeni Malatyaspor forması giyecek. Yıllık ücretinin 200 bin euro'sunu Yeni Malatyaspor, 600 bin euro'sunu Beşiktaş ödeyecek.

2019'da Barcelona'dan bedelsiz transfer edilen Douglas yaşadığı sakatlıklar ve kadro dışı kalması nedeniyle sadece 7 maçta süre alırken skor üretemedi.