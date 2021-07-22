Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Alex Teixeira çıkmazı!

Ghezzal ve Rosier transferiyle uğraşan Beşiktaş'ın yolunu gözlediği bir diğer isim de Alex Teixeira... Beşiktaş yönetimi, uzun bir süredir temas halinde olduğu Brezilyalı oyuncuyu ve ailesini ikna etmeye çalışırken, garanti ücret konusunda anlaşma sağlanmıştı. İmza parasına dair görüşmeler devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri'nden oyuncuya gelen teklif görüşmeleri tıkadı!



JOSEF DE SOUZA DA BASTIRIYOR

2 sezon için toplam 10 milyon euro'luk teklif alan Alex Teixeira'nın kafası karışırken, Beşiktaş'ın sunduğu teklif bu rakamın çok çok altında bulunuyor... Siyah-beyazlılar, 2 sezon için imza parası dahil 5 milyon Euro teklifte yaparken, oyuncu ve ailesi düşünmek için 1-2 gün süre istedi. Bu transferinde her aşamasında çok önemli bir rol oynayan Josef de Souza ise vatandaşı ile konuşup Beşiktaş'a gelmesi için ikna etmeye çalışıyor.