Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Gedson Fernandes teklifi! (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Gedson Fernandes teklifi! (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın bonservisini almak için girişimlerini sürdürürken, Galatasaray'ın da devrede olması transferi kızıştırmıştı. Bunun üzerine Kartal, Benfica'ya Gedson için teklifini yaptı. İşte Beşiktaş'ın yaptığı teklif ve tüm detaylar.. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Gedson Fernandes teklifi! (BJK spor haberi)

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta performanslarıyla büyük pay sahibi olan Rosier ve Ghezzal'ın bonservisini almak için girişimlerine sürdürürken, bu iki futbolcuyla Galatasaray'ın talip olması transfer piyasasını kızıştırmıştı. Kartal, Cimbom'a gitmek istemeyen Rosier ve kulübüyle anlaştı. Ancak Ghezzal için maliyetler iyice yükseldi.

Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Gedson Fernandes teklifi! (BJK spor haberi)

Yaşananların ardından Beşiktaş'tan sarı-kırmızılılara Gedson Fernandes hamlesi geldi. Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlılar, Galatasaray teknik heyetinin yeniden kadrosunda görmek istediği Portekizli orta sahaya talip oldu.

Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Gedson Fernandes teklifi! (BJK spor haberi)

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin, 22 yaşındaki futbolcunun bonservisinin yüzde 50'sine karşılık kulübü Benfica'ya 2 milyon Euro'su peşin, 5 milyon Euro'su da taksitlerle ödenmesi koşuluyla 7 milyon Euro önerdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bu transferi istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Gedson Fernandes teklifi! (BJK spor haberi)

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde geldiği Galatasaray'da 18 maça çıkarken, 1 gol ve 3 asistle skora iki kez katkı yapmıştı.

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