Son dakika transfer haberi: İşte Beşiktaş'ın Gedson Fernandes teklifi! (BJK spor haberi)

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta performanslarıyla büyük pay sahibi olan Rosier ve Ghezzal'ın bonservisini almak için girişimlerine sürdürürken, bu iki futbolcuyla Galatasaray'ın talip olması transfer piyasasını kızıştırmıştı. Kartal, Cimbom'a gitmek istemeyen Rosier ve kulübüyle anlaştı. Ancak Ghezzal için maliyetler iyice yükseldi.
Yaşananların ardından Beşiktaş'tan sarı-kırmızılılara Gedson Fernandes hamlesi geldi. Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlılar, Galatasaray teknik heyetinin yeniden kadrosunda görmek istediği Portekizli orta sahaya talip oldu.
Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin, 22 yaşındaki futbolcunun bonservisinin yüzde 50'sine karşılık kulübü Benfica'ya 2 milyon Euro'su peşin, 5 milyon Euro'su da taksitlerle ödenmesi koşuluyla 7 milyon Euro önerdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bu transferi istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.