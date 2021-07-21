Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Pablo Sarabia, Rony Lopes, Luis Abram...

JUAN JESUS Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Juan Jesus, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor. Roma ile sözleşmesi sona eren deneyimli stoper ile görüşmeler devam ediyor.

LUIS ABRAM Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'ın da gündemine gelen Luis Abram için Beşiktaş devreye girdi. Peru basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Luis Abram ile anlaşmaya vardı.