Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Pablo Sarabia, Rony Lopes, Luis Abram...

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
VALENTINE ROSIER
Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.
MERT GÜNOK
Ersin Destanoğlu'nun satılması ihtimaline karşı yeni kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz iki isim gündeme geldi. A Milli Takım'ın da kalesini koruyan Mert Günok için turuncu-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunma kararı aldı.