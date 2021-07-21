Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a transfer misillemesi! "İstediğinize teklif yapın"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer harekatında gemileri yaktı. G.Saray Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısı sırasında söylediği, "Evet, Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz" sözleri Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi kızdırdı.
Daha birkaç gün önce 4 büyük kulübünün başkanının katılığı aldığı canlı yayında, "menajer oyununa gelmeyelim" diyerek mesajı gönderen Çebi, Elmas'ın bu sözleri sonrasında adeta savaş ilan etti. Burak Elmas'ın bu açıklamalarının ardından Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'la görüşme yapan Başkan Çebi, kulübün profesyonellerini de bilgilendirdi.
Ezeli rakipleri ile adı anılan oyuncular için teklif hazırlanmasını isteyen Başkan Çebi'nin bu kararının ardından Larsen, Cuisance, Kurzawa, van Aanholt, Alioslki, Stanciu gibi oyuncuların menajerleri hakkında bilgi toplamaya başladığı ve bu oyuncuların menajerlerinin Türkiye'deki bağlantıları ile temas kurulduğu iddia edildi.