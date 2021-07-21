Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a transfer misillemesi! "İstediğinize teklif yapın"

Daha birkaç gün önce 4 büyük kulübünün başkanının katılığı aldığı canlı yayında, "menajer oyununa gelmeyelim" diyerek mesajı gönderen Çebi, Elmas'ın bu sözleri sonrasında adeta savaş ilan etti. Burak Elmas'ın bu açıklamalarının ardından Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'la görüşme yapan Başkan Çebi, kulübün profesyonellerini de bilgilendirdi.