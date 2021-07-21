Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a transfer misillemesi! "İstediğinize teklif yapın"

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a transfer misillemesi! "İstediğinize teklif yapın"

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'i yeniden kadrosuna katmak isterken, ezeli rakibi Galatasaray'ın da bu isimlere talip olması iki camia arasında gerilime neden oldu. Özellikle Ghezzal konusunda Galatasaray'ın sürekli araya girip fiyat artırması Başkan Ahmet Nur Çebi'yi kızdırdı. Yöneticilerle bir araya gelen Başkan Çebi'nin, Galatasaray'a misilleme olarak sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan futbolculara transfer teklifi yapılmasını istediği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a transfer misillemesi! "İstediğinize teklif yapın"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer harekatında gemileri yaktı. G.Saray Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısı sırasında söylediği, "Evet, Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz" sözleri Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi kızdırdı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a transfer misillemesi! "İstediğinize teklif yapın"

Daha birkaç gün önce 4 büyük kulübünün başkanının katılığı aldığı canlı yayında, "menajer oyununa gelmeyelim" diyerek mesajı gönderen Çebi, Elmas'ın bu sözleri sonrasında adeta savaş ilan etti. Burak Elmas'ın bu açıklamalarının ardından Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'la görüşme yapan Başkan Çebi, kulübün profesyonellerini de bilgilendirdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a transfer misillemesi! "İstediğinize teklif yapın"

Ezeli rakipleri ile adı anılan oyuncular için teklif hazırlanmasını isteyen Başkan Çebi'nin bu kararının ardından Larsen, Cuisance, Kurzawa, van Aanholt, Alioslki, Stanciu gibi oyuncuların menajerleri hakkında bilgi toplamaya başladığı ve bu oyuncuların menajerlerinin Türkiye'deki bağlantıları ile temas kurulduğu iddia edildi.

SON DAKİKA