Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan çifte taarruz! Ghezzal’ın alternatifleri Andriy Yarmolenko ve Rony Lopes

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan çifte taarruz! Ghezzal’ın alternatifleri Andriy Yarmolenko ve Rony Lopes

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, transferde önceliğini geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'a verdi. Cezayirli yıldızı yeniden kadrosuna katmak için hem oyuncuyla hem de kulübü Leicester City ile müzakerelere devam eden siyah-beyazlılar, alternatif isimleri de belirledi. Beşiktaş'ın Ghezzal transferini olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşı Andriy Yarmolenko ve Rony Lopes'i gündemine aldığı öğrenildi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan çifte taarruz! Ghezzal’ın alternatifleri Andriy Yarmolenko ve Rony Lopes

Beşiktaş, Ghezzal'ın alternatiferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bu kapsamda Sevilla'dan Rony Lopes listeye dahil edildi. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın, henüz bu oyuncu ile ilgili görüş bildirmedi. Bir diğer aday ise West Ham'la 1 yıl daha sözleşmesi olan Yarmolenko. İngilizler, 2018'de 20 milyon Euro bonservis bedeliyle aldıkları 31 yaşındaki Ukraynalı yıldızın 4 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak için transferine sıcak bakıyor. Oyuncu ise 3 yıllık sözleşme ve sezon başına 3 milyon Euro maaş istiyor.

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