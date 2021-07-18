Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için teklif yapıldı

Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın gündeminde, geride bıraktığımız sezon kiralık olarak forma giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal ile Valentine Rosier vardı.

Ancak Galatasaray'ın da bu iki yıldız için devreye girmesi Beşiktaş'ı kızdırdı. Siyah-beyazlı yönetim misilleme olarak, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için teklif yaptı.