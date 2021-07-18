Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için teklif yapıldı

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için teklif yapıldı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geride bıraktığımız sezon takımın şampiyon olmasında büyük rol oynayan Rachid Ghezzal'ın bonservisini almak için Leicester City ile görüşüyordu. Cezayirli yıldız için ezeli rakibi Galatasaray'ın devreye girmesine tepki gösteren siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu sarı-kırmızılılarda kiralık olarak geçiren Gedson Fernandes için teklif yaptı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 12:42
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için teklif yapıldı

Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın gündeminde, geride bıraktığımız sezon kiralık olarak forma giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal ile Valentine Rosier vardı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için teklif yapıldı

Ancak Galatasaray'ın da bu iki yıldız için devreye girmesi Beşiktaş'ı kızdırdı. Siyah-beyazlı yönetim misilleme olarak, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için teklif yaptı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için teklif yapıldı

Portekiz basınından Record'un geçtiği özel habere göre Beşiktaş, Gedson'un bonservisini elinde bulunduran Benfica'ya, oyuncunun bonservisinin yarısını almak için 7.5 milyon euro önerdi. Haberde Benfica'nın beklentisinin ise daha fazla olduğu vurgulandı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için teklif yapıldı

Öte yandan, genç futbolcuyu yeniden kiralamak istediği konuşulan Galatasaray'ın da henüz bir teklif sunmadığı bildirildi. Gedson Fernandes'in Benfica'yla olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

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