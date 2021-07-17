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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Adım adım Luuk de Jong

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da sürüyor. Hollandalı forvet De Jong, gittikçe Beşıktaş’a yaklaşıyor. Sevilla, Beşiktaş’ın kiralama teklifini kabul etti. Artık oyuncunun maaş ödemesi görüşmelerine geçildi. De Jong da ayrılık hazırlıklarına başladı. (Son dakika BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Adım adım Luuk de Jong

Siyah-beyazlı takımda forvet transferinde artık son düzlüğe girildi. Bir süredir Diego Costa ile yaptığı görüşmelerde olumlu yol alsa da kaprislerinden bıkarak rotayı Luuk de Jong'a döndüren Beşiktaş, geçtiğimiz gün Sevilla'ya kiralama teklifi yapmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Adım adım Luuk de Jong

İspanyol ekibinden de pozitif geri dönüş geldi. Alınan bilgilere göre Sevilla ile 30 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda el sıkışıldı. Tarafların artık oyuncunun maaş ödemeleri konusunda pazarlıklar yaptığı kaydedildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Adım adım Luuk de Jong

PSV DE İSTİYOR AMA...

2.5 milyon euro kazanan Jong için Sevilla'nın "500 bin euro'sunu biz ödeyelim 2 milyonu siz karşılayın" şartı sunduğu, Beşiktaş yönetiminin ise yarı yarıya ödeme konusunda ısrarcı olduğu belirtilirken tarafların orta yol bulacakları yorumu yapıldı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Adım adım Luuk de Jong

Öte yandan 1.88 boyundaki oyuncunun da İspanya'dan ayrılık hazırlıklarına başladığı gelen haberler arasında. Bu arada PSV'nin de Jong konusunda devreye girdiği Hollanda basınında yer aldı. Ancak kiralama teklifinin Beşiktaş'tan daha düşük olduğunun altı çizildi.

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