Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Adım adım Luuk de Jong

Siyah-beyazlı takımda forvet transferinde artık son düzlüğe girildi. Bir süredir Diego Costa ile yaptığı görüşmelerde olumlu yol alsa da kaprislerinden bıkarak rotayı Luuk de Jong'a döndüren Beşiktaş, geçtiğimiz gün Sevilla'ya kiralama teklifi yapmıştı.

İspanyol ekibinden de pozitif geri dönüş geldi. Alınan bilgilere göre Sevilla ile 30 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda el sıkışıldı. Tarafların artık oyuncunun maaş ödemeleri konusunda pazarlıklar yaptığı kaydedildi.