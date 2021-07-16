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‘Maaşımı düşürün’

Beşiktaş'a dönmek isteyen Rosier yeni bir atak yaptı. Sağ bek, bonservisi konusunda bir türlü imza atamayan Beşiktaş yönetimine, "Gerekirse benim maaşımda indirime gidin ve bu transferi bitirin" dediği kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 06:50
‘Maaşımı düşürün’
Beşiktaş'a dönmek isteyen Rosier yeni bir atak yaptı. Sağ bek, bonservisi konusunda bir türlü imza atamayan Beşiktaş yönetimine, "Gerekirse benim maaşımda indirime gidin ve bu transferi bitirin" dediği kaydedildi. Yıldız isimle 1.4 milyon euro'ya el sıkışan Kartal'ın, bu gelişme sonrasında pazarlıkları hızlandırıp işi bitirmesi bekleniyor.
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