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Beşiktaş mutluluktur’

Şampiyon Beşiktaş'ta oyuncuların keyfine diyecek yok. Takıma yeni katılanların kırk yıllık Beşiktaşlı gibi arkadaşlarına şimdiden alışması dikkatlerden kaçmıyor. Bu yakınlık kulübün sosyal medya hesaplarında da gösteriliyor. Dün instagram'dan bu fotoğraf paylaşılarak "Beşiktaş mutluluktur" ifadesi kullanıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 06:50
‘Beşiktaş mutluluktur’
Şampiyon Beşiktaş'ta oyuncuların keyfine diyecek yok. Takıma yeni katılanların kırk yıllık Beşiktaşlı gibi arkadaşlarına şimdiden alışması dikkatlerden kaçmıyor. Bu yakınlık kulübün sosyal medya hesaplarında da gösteriliyor. Dün instagram'dan bu fotoğraf paylaşılarak "Beşiktaş mutluluktur" ifadesi kullanıldı.
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