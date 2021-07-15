Son dakika transfer haberleri: Valentin Rosier'den Beşiktaş için büyük fedakarlık!

Beşiktaş Fransız sağ bek Valentin Rosier'in transferinde sıcak saatler yaşıyor. Galatasaray da onun için devredeydi ancak Portekiz kulübü Rosier'in rızası olmadan transferi noktalamak istemiyor. 'Beşiktaş'ın çocuğuyum' diyen Rosier'den ilginç bir çıkış geldi.

PAZARLIKLAR ALEVLENDİ! Takvim'in haberine göre; Fransız yıldız Beşiktaş'a, "Gerekirse alacağım parada indirime giderim. Yeter ki siz Sporting Lizbon ile anlaşın" mesajını iletti. Kartal, Sporting Lizbon ile pazarlıklarını sıklaştırdı