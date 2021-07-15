Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Valentin Rosier'den Beşiktaş için büyük fedakarlık!

Son dakika transfer haberleri: Valentin Rosier'den Beşiktaş için büyük fedakarlık!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Valentin Rosier'i yeniden kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürürken, Galatasaray da Fransız yıldız için devreye girdi. Sarı-kırmızılıların Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardığı ancak Rosier'in gönlünün Beşiktaş'ta olduğu kaydedildi. Yıldız sağ bekin Beşiktaş'a gelmek için büyük bir fedakarlık yaptığı da ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberleri: Valentin Rosier'den Beşiktaş için büyük fedakarlık!

Beşiktaş Fransız sağ bek Valentin Rosier'in transferinde sıcak saatler yaşıyor. Galatasaray da onun için devredeydi ancak Portekiz kulübü Rosier'in rızası olmadan transferi noktalamak istemiyor. 'Beşiktaş'ın çocuğuyum' diyen Rosier'den ilginç bir çıkış geldi.

Son dakika transfer haberleri: Valentin Rosier'den Beşiktaş için büyük fedakarlık!

PAZARLIKLAR ALEVLENDİ!

Takvim'in haberine göre; Fransız yıldız Beşiktaş'a, "Gerekirse alacağım parada indirime giderim. Yeter ki siz Sporting Lizbon ile anlaşın" mesajını iletti. Kartal, Sporting Lizbon ile pazarlıklarını sıklaştırdı

Son dakika transfer haberleri: Valentin Rosier'den Beşiktaş için büyük fedakarlık!

CİMBOM PUSUDA BEKLİYOR

Beşiktaş buna rağmen Valentin Rosier ile anlaşma sağlayamazsa Galatasaray'ın oyuncuyu transfer etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aslan da pusuda bekliyor.

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