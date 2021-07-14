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Uros Spajic için veto

Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Krasnodarlı stoper Uros Spajic için Sergen Yalçın'dan veto geldi. Tecrübeli hocanın, 28 yaşındaki savunma oyuncusunu "Yavaş, pozisyon almakta geç kalıyor. Aradığımız isim değil" raporuyla geri çevirdiği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Uros Spajic için veto
Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Krasnodarlı stoper Uros Spajic için Sergen Yalçın'dan veto geldi. Tecrübeli hocanın, 28 yaşındaki savunma oyuncusunu "Yavaş, pozisyon almakta geç kalıyor. Aradığımız isim değil" raporuyla geri çevirdiği belirtildi. Beşiktaş oyuncuyu kiralık istiyordu.
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