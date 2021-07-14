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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş 15 Temmuz'u unutmadı!

Beşiktaş Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlıların paylaşımında, "15 Temmuz’un yıl dönümünde, sahip olduğumuz en büyük gücün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu tekrar hatırlamalıyız. Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 00:20
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş 15 Temmuz'u unutmadı!

Beşiktaş Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

15 Temmuz'un yıl dönümünde, sahip olduğumuz en büyük gücün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu tekrar hatırlamalıyız. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

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