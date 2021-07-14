Son dakika spor haberleri: Beşiktaş 15 Temmuz'u unutmadı!

Beşiktaş Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

15 Temmuz'un yıl dönümünde, sahip olduğumuz en büyük gücün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu tekrar hatırlamalıyız. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.