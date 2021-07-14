Son dakika spor haberleri: Beşiktaş 15 Temmuz'u unutmadı!

Beşiktaş Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
15 Temmuz'un yıl dönümünde, sahip olduğumuz en büyük gücün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu tekrar hatırlamalıyız. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
15 Temmuz'un yıl dönümünde, sahip olduğumuz en büyük gücün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu tekrar hatırlamalıyız. 🇹🇷— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 14, 2021
Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/VttcCs0Ybr