Büyük gün bugün!

Beşiktaş'ın bugün yapılacak olan forma lansmanında asıl merak edilen konu yeni sezon transferleri... Siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz gün "Göreceğiz Çarşamba Nolacağını" etiketiyle bir paylaşım yapmıştı. Gelen haberlere göre, siyah-beyazlı kulübün bugün taraftara çifte mutluluk yaşatarak anlaşılan oyuncuları da açıklayabileceği belirtildi. Diego Costa, Ghezzal, Rosier, Kenan Karaman ve Bruma'nın duyurulma ihtimali var.
Beşiktaş'ın bugün yapılacak olan forma lansmanında asıl merak edilen konu yeni sezon transferleri... Siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz gün "Göreceğiz Çarşamba Nolacağını" etiketiyle bir paylaşım yapmıştı. Gelen haberlere göre, siyah-beyazlı kulübün bugün taraftara çifte mutluluk yaşatarak anlaşılan oyuncuları da açıklayabileceği belirtildi. Diego Costa, Ghezzal, Rosier, Kenan Karaman ve Bruma'nın duyurulma ihtimali var.