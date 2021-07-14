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Büyük gün bugün!

Beşiktaş'ın bugün yapılacak olan forma lansmanında asıl merak edilen konu yeni sezon transferleri... Siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz gün "Göreceğiz Çarşamba Nolacağını" etiketiyle bir paylaşım yapmıştı. Gelen haberlere göre, siyah-beyazlı kulübün bugün taraftara çifte mutluluk yaşatarak anlaşılan oyuncuları da açıklayabileceği belirtildi. Diego Costa, Ghezzal, Rosier, Kenan Karaman ve Bruma'nın duyurulma ihtimali var.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Büyük gün bugün!
Beşiktaş'ın bugün yapılacak olan forma lansmanında asıl merak edilen konu yeni sezon transferleri... Siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz gün "Göreceğiz Çarşamba Nolacağını" etiketiyle bir paylaşım yapmıştı. Gelen haberlere göre, siyah-beyazlı kulübün bugün taraftara çifte mutluluk yaşatarak anlaşılan oyuncuları da açıklayabileceği belirtildi. Diego Costa, Ghezzal, Rosier, Kenan Karaman ve Bruma'nın duyurulma ihtimali var.
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