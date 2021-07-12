Son dakika transfer haberi: Mehmet Topal Beşiktaş'la anlaştı

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan'ın ardından bir yerli ismi daha renklerine bağladı. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre siyah-beyazlılar, 35 yaşındaki ön libero Mehmet Topal'la bir yıllık anlaşmaya vardı.

Kariyerine Yeni Malatyaspor altyapısında başlayan Mehmet Topal, Çanakkale Dardanelspor, Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giydi. Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesi bu yıl dolan deneyimli isim kulüpsüzdü. A Milli Takım'la 81 karşılaşmada görev alan Mehmet Topal, 2 gole imzasını attı.