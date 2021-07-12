Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Mehmet Topal Beşiktaş'la anlaştı

Son dakika transfer haberi: Mehmet Topal Beşiktaş'la anlaştı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil edecek olan Beşiktaş, bir transferi daha bitirdi. Siyah-beyazlılar, Salih Uçan'ın ardından 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'la bir yıllık anlaşma sağladı. (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:56
Son dakika transfer haberi: Mehmet Topal Beşiktaş'la anlaştı

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan'ın ardından bir yerli ismi daha renklerine bağladı. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre siyah-beyazlılar, 35 yaşındaki ön libero Mehmet Topal'la bir yıllık anlaşmaya vardı.

Kariyerine Yeni Malatyaspor altyapısında başlayan Mehmet Topal, Çanakkale Dardanelspor, Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giydi. Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesi bu yıl dolan deneyimli isim kulüpsüzdü. A Milli Takım'la 81 karşılaşmada görev alan Mehmet Topal, 2 gole imzasını attı.

SON DAKİKA